Водитель грузовика подорвался на мине в Белгородской области

В результате подрыва грузового автомобиля на мине в Белгородской области пострадал водитель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, машина подорвалась на мине в районе села Богун-Городок в Борисовском районе. У водителя были диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травмы, но он сумел самостоятельно добраться до врачей.

«Медиками районной больницы оказана вся необходимая помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет его в больницу №2 города Белгорода», - пояснил Вячеслав Гладков.

Ранее в результате атаки ВСУ в Белгородской области были повреждены один социальный и один коммерческий объекты. Кроме того, в поселке Дубовое загорелись четыре автомобиля и два дома. Также в двух частных домах были выбиты окна и повреждены крыши. Была ранена женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга.