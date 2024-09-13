Под Москвой собака акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке

В Подмосковье собака акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Lenta.ru

Инцидент произошел днем 12 сентября на участке частного дома, расположенного в СНТ «Ветеран». Собака породы акита-ину напала на ребенка, причинив ему травмы головы и шеи. Девочка госпитализирована. Москва24

Пострадавшую оперировали три часа и буквально «собирали по кускам» лицо. Родные девочки утверждают, что собака нападает на людей уже не первый раз. Возбуждено уголовное дело о «причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности», проводится проверка. News.ru