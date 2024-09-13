Отвал от трактора насмерть придавил девочку в Бурятии

Отвал от трактора рухнул на девочку в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

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Инцидент произошел в селе Турке 11 сентября. В тот день группа детей играла рядом с трелевочным трактором ТТ-4, который местный житель оставил возле дома. Одна из девочек залезла на погрузочный щит, где лежал плохо прикрепленный металлический отвал. В результате эта конструкция рухнула вниз и придавила ребенка.

Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. В связи с этим следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас сотрудники регионального СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Мытищах погибла семилетняя девочка из-за упавшего на нее бетонного забора. Инцидент произошел недалеко от жилого дома. По информации следствия, от полученных травм ребенок скончался на месте. СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью ребенка по неосторожности и халатности.