Сотрудника ростовского энергохолдинга арестовали за взятку силовику

В Ростове-на-Дону арестован сотрудник внутренней безопасности крупного энергетического холдинга, который подозревается в попытке передачи крупной взятки силовику. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России. Российская газета

20 миллионов рублей мужчина предлагал за прекращение проверки предприятия, поставляющего оборудование для нужд СВО. Говорит Москва

Отмечается, что во время оперативного эксперимента подозреваемого задержали с поличным, когда он пытался передать сотруднику половину денег, во время задержания мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться. ТАСС