Под Москвой собака акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке

В Подмосковье собака акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По его данным, собака напала на ребенка в СНТ «Ветеран» под Солнечногорском. Японская акита-ину была без намордника, бабушка девочки не сразу среагировала.

Врачей вызвала владелица собаки. Четырехлетнего ребенка после нападения доставили в реанимацию с серьезными укусами в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у нее травму черепа и укусы лица, пациентку оперировали три часа. Отец пострадавшей рассказал, что лицо девочки буквально собирали по кускам.

Семья девочки заверяет, что собака японской породы не первый раз нападает на людей. После случившегося следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее алабай набросился на четырех человек под Тверью. Животное напало на людей и покусало их, при этом хозяина в тот момент рядом не было. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.