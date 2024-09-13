В аэропорту российского города произошла массовая задержка рейсов

В аэропорту Красноярска произошла массовая задержка авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиагавани.

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Отмечается, что работу аэропорта осложнил густой туман, накрывший российский город в пятницу, 13 сентября. В общей сложности задержки коснулись по меньшей мере семи рейсов: четырех на прилет из Москвы, Иркутска и Новосибирска, а также трех на вылет.

В пресс-службе воздушной гавани уведомили, что прибывающие в Красноярск пассажирские лайнеры ушли на запасные аэродромы в Кемерово и Абакан. Актуальное время прилета и вылета задержанных рейсов рекомендовали уточнять напрямую на сайте аэропорта.

Ранее летевший в Махачкалу самолет российской авиакомпании Red Wings резко сменил курс и сел в другом месте из-за проблем с гидросистемой. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим из Тюмени 11 сентября. Экипаж доложил о низком давлении во второй гидросистеме.