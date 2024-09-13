ФСБ выявила британских шпионов в посольстве в Москве: чем они занимались

ФСБ лишило аккредитации шестерых сотрудников-шпионов британского посольства в Москве и готовится выслать их из страны. Чем занимались эти люди, кто они такие и как на лишение аккредитации отреагировали в России — в материале URA.RU.

Лишили аккредитации

Шесть сотрудников британского посольства в Москве лишены аккредитации. В действиях дипломатов ФСБ нашла признаки разведывательно-подрывной работы.

Подрывная деятельность

ФСБ обвинила шестерых сотрудников посольства в разведывательной и подрывной деятельности. По данным органа, Лондон благодаря таким людям Лондон контролирует напряженность в мире: Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании превратился в спецслужбу, главной задачей которой является нанесение ущерба России.

Реакция Захаровой на шпионов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию ФСБ о подрывной деятельности британских дипломатов в Москве. Она сообщила, что министерство полностью разделяет оценки спецслужбой деятельности «якобы британских дипломатов». По мнению Захаровой, действия этих людей вышли за рамки, установленные Венскими конвенциями, а также за рамки дозволенного и были направлены на нанесение ущерба российскому народу.

Имена британских «дипломатов»

Сотрудниками посольства Британии в Москве до 13 сентября являлись:

Джессика Дейвенпорт;

Грейс Элвин;

Эндрю Дафт Каллум;

Кетрин Макдоннал;

Томас Джон Хиксон;

Блейк Паттел.

Реакция и дальнейшие действия ФСБ

Великобритания не воспринимает намеки о необходимости прекратить разведдеятельность в России, поэтому ФСБ взялось за решительные меры. Лишение аккредитации и последующая высылка шестерых британских дипломатов — только начало, сообщил сотрудник ФСБ.

«Намеки о необходимости прекратить данную практику [разведдеятельность в РФ] англичане не воспринимают. Поэтому мы решили для начала выслать этих шестерых», — сказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, «сотрудники посольства» перед поимкой пытались запутать след для спецслужбы: меняли паспорта, скрывались в других городах и просто «сидели на лавочке». За время своей деятельности, начатой еще в 2014 году, британские «дипломаты» успели посотрудничать с иноагентами и НКО-иноагентами, инициировать поставки вооружения на Украину и многое другое.