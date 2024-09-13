Орловскую область атаковали два дрона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что ночью над регионом были сбиты два беспилотника.

«Орловская область вновь была атакована – над ее территорией ночью сбито два вражеских БПЛА: один – средствами радиоэлектронной борьбы, еще один – авиационной техникой», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что в результате инцидента повреждений объектов и пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.

По данным Минобороны, в ночь на 13 сентября дежурные средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 20 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Восемь дронов уничтожены над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской. Еще по два беспилотника перехвачено и сбито над Смоленской и Орловской областями. Над Калужской областью ночью был сбит один дрон.