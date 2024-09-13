Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова

Басманный суд Москвы арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги на сумму более 100 млн руб. в рамках дела о получении взятки.

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Арест наложен на три московские квартиры, три машины и одно машиноместо.

Отмечается, что большая часть имущества оформлена на жену топ-менеджера.

Ранее руководитель структурного подразделения «Росатома» Сахаров был арестован в Москве за получение взятки в особо крупном размере.