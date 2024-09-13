Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова

Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатом» на сумму более 100 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги на сумму более 100 млн руб. в рамках дела о получении взятки.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Арест наложен на три московские квартиры, три машины и одно машиноместо.
Отмечается, что большая часть имущества оформлена на жену топ-менеджера.
Ранее руководитель структурного подразделения «Росатома» Сахаров был арестован в Москве за получение взятки в особо крупном размере.