Названа полученная главой крупнейшего в России военного кладбища взятка

Руководитель ФГБУ «Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества"» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов получил в качестве взятки Volkswagen Touareg стоимостью 2 миллиона рублей. Об этом «Коммерсант», ссылаясь на информацию следствия.

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Арестован еще один сотрудник Минобороны России. Он получил в качестве взятки дом и машину

Как отметил источник, предположительно взятку Филиппову передал генеральный директор НПП РДТ Олег Суворов. За эти деньги предполагалось заключить контракт на работы в интересах главного военного кладбища страны.

«Предприниматель Суворов передал господину Филиппову Volkswagen Touareg стоимостью 2 миллиона рублей за подписание с НПП очередного контракта», — назвал он размер взятки.

Басманный суд Москвы арестовал Филиппова по статье о получении взятки. Ему вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере», по которой грозит срок от 8 до 15 лет.