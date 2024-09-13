В Приморье задержали стрелявшего с балкона в сторону детского сада жителя

Полиция в Приморье задержала жителя поселка Новый, стрелявшего в сторону детского сада со своего балкона, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Возбуждено дело о хулиганстве.

© Sergey Bulkin / Global Look Press

"В дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району Приморского края поступила информация о стрельбе в поселке Новый. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативная группа. Очевидцы рассказали, что их сосед, находясь на балконе, произвел выстрел в сторону детского сада. В момент задержания 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивен и оказывал сопротивление полицейским", - написала Волк.

Она уточнила, что во время задержания мужчина угрожал полицейским, а затем ударил одного из них. Гладкоствольное ружье, из которого, предположительно, был произведен выстрел, изъято и направлено на экспертизу. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Материалы переданы в следственные органы.