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Свидетели дали показания на главу мемориала Минобороны России

Свидетели дали показания на главу ФГБУ «Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества"» Минобороны России Вячеслава Филиппова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Свидетели дали показания на главу мемориала Минобороны России
© РИА Новости

В них есть материалы, доказывающие обоснованность подозрений в причастности Филиппова к инкриминируемому ему преступлению, говорится в документах.

«Что объективно усматривается из показаний свидетелей», — подчеркивается в них.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал Филиппова по статье о получении взятки.

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Вячеслав Филиппов
Минобороны России
Москва