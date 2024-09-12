Мужчина присвоил себе телефон, найденный его спутницей в метро

На эскалаторе станции метро «Мичуринский проспект» женщина и мужчина нашли оставленный кем-то мобильный телефон.

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Женщина подняла устройство и передала его мужчине, который следовал за ней, но в дальнейшем он решил оставить смартфон себе. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

После выхода из метро 46-летний москвич снял с телефона чехол, вытянул сим-карту и выбросил ее. Обнаружив, что не сможет самостоятельно разблокировать телефон, он обратился в одну из мастерских в Московской области. Позже он был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщили столичной прокуратуре, в скором времени гаджет будет возвращен его законному владельцу.

В феврале злоумышленник похитил телефон у несовершеннолетней пассажирки метро. Инцидент произошел на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро. Злоумышленник подождал, пока двери начнут закрываться, и выхватил из рук пассажирки телефон. Пострадавшая обратилась в полицию.