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Стали известны детали дела обвиняемого во взятке главы военного кладбища Минобороны

Обвиняемый во взятке глава ФГБУ «Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества"» Минобороны РФ Вячеслав Филиппов мог скрыться за границей до ареста, сказано в тексте решения суда о его аресте, сообщает ТАСС.

Стали известны детали дела обвиняемого во взятке главы военного кладбища Минобороны
© РИА Новости
«Филиппов В. С. имеет заграничный паспорт, в связи с чем имеются основания полагать, что под угрозой назначения наказания он может скрыться от следствия и суда», — говорится в материалах дела.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал Филиппова по статье о получении взятки. Ему вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере», по которой грозит срок от 8 до 15 лет.

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Вячеслав Филиппов
Минобороны России
Москва
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