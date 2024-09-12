Суд арестовал главу мемориала Минобороны по делу о взятке

Басманный суд Москвы постановил арестовать Вячеслава Филиппова, руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России, по обвинению в получении взятки. Об этом стало известно из судебных документов, доступных РИА Новости.

«Избрать обвиняемому Филиппову Вячеславу Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 ноября 2024 года», — говорится в документах суда.

Филиппов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ, предусматривающей наказание за получение взятки в особо крупном размере, что влечет за собой лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Суд отклонил просьбу адвоката Филиппова о домашнем аресте или ограничении определенных действий, указав на серьезность обвинений и возможность обвиняемого скрыться от следствия, угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. Уголовное дело было возбуждено 10 сентября после факта получения взятки.