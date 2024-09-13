Муж финалистки конкурса "Мисс Швейцария" убил ее и расчленил с помощью блендера

В Швейцарии мужчина попытался избавиться от тела убитой им супруги - финалистки национального конкурса красоты, измельчив его в блендере. Об этом сообщает портал BZ Bazel со ссылкой на материалы судебного дела.

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Инцидент произошел в марте текущего года в Биннингене. При этом подсудимый утверждал, что жена нападала на него с ножом и он был вынужден защищаться. Но расследование эту версию опровергло.

Как уточнено, 41-летний муж, которого зовут Томас, задушил несчастную, расчленил в прачечной с помощью ножа, пилы и садовых ножниц, измельчил в блендере и растворил в химикатах.

Согласно информации New York Post, 38-летнюю жертву звали Кристина Йоксимович. В 2007-м она дошла до финала конкурса "Мисс Швейцария", предварительно выиграв локальный смотр. Далее молодая женщина открыла свое модельное агентство.

Ее останки нашли 13 февраля.

У пары было двое детей.