Вынесен приговор насиловавшему восемь лет падчерицу россиянину

В Москве 45-летнего россиянина, насиловавшего свою падчерицу, приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает Telegram-канал столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.

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По данным следствия, москвич насиловал свою падчерицу на протяжении восьми лет — с июля 2014 года по март 2022 года. Потерпевшая под угрозой применения силы долгое время не рассказывала о происходящем матери.

Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.

Ранее сообщалось, экс-директор российской школы-интерната получил срок за растление детей-сирот.