Полицейского-наркодилера задержали в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали своего коллегу с более чем 20 свертками наркотиков, подготовленными к дальнейшему сбыту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, 34-летний дилер был задержан в среду, 11 сентября. При задержании из его кармана выпал сверток с запрещенными веществами, а при обыске его машины было обнаружено еще 20 таких свертков. Внутри них оказались амфетамин и мефедрон.

Как уточнили «Ленте.ру» в столичном главке Следственного комитета России, речь идет о сотруднике одного из территориальных отделов МВД России по Москве. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Ранее 29-летний житель Дагестана, который подозревался в изготовлении и сбыте наркотиков, попытался обстрелять полицейских при задержании. Наркодилера ликвидировали ответным огнем, а с места изъяли пистолет с магазином и несколько пуль.