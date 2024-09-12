В Екатеринбурге рабочий сорвался с высоты 26-го этажа

На стройке в Екатеринбурге рабочий получил серьезные травмы. Об этом сообщает прокуратура региона.

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Инцидент произошел на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Панфиловцев. По предварительным данным, мужчина находился на уровне 26-го этажа, когда на люльке оборвался трос и 49-летний рабочий упал вниз. Спасти пострадавшего не удалось.

"В ходе надзорных мероприятий будет установлено, кто ответственен за соблюдение техники безопасности при производстве строительных работ на данной площадке", – поделились в ведомстве.

На данный момент проводится доследственная проверка. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

Как сообщает Е1, мужчина был родом из Узбекистана. Правоохранители не исключают, что на стройке нарушили правила безопасности.

По данным издания, в люльке находился еще один мужчина, но он смог сориентироваться и забрался в оконный проем на 25-м этаже.

После того, как на ситуацию обратили внимание правоохранители, на территории стройки "практически не осталось рабочих".