В жилом доме на северо-западе Москвы загорелись балконы

На балконах 16-этажного жилого дома в районе Митино произошло возгорание. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве, передает агентство городских новостей "Москва". Пожар произошел по адресу: Пятницкое шоссе, дом 7. Пожарно-спасательные подразделения выявили, что возгорание произошло на уровне 12-14 этажей, и установили подъемный механизм для ликвидации пожара и спасения людей. Открытое горение было ликвидировано в 18:50 мск, пожар был полностью ликвидирован в 18:54, добавили в МЧС. В результате инцидента никто не пострадал, говорится в публикации. Днем 12 сентября в Москве загорелся магазин "Смешные цены", который располагался в подвале жилого дома возле станции метро "Академическая". По данным журналистов, на месте происшествия можно было видеть сильное задымление. К настоящему моменту пожар потушен, пострадавших в результате инцидента нет.