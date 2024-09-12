Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина

Сотрудник СБУ по фамилии Журавкин, руководивший организованной группой, готовившей покушение на Захара Прилепина, узнал местонахождение писателя путем обмана его сына, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, Журавкин зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» под именем «Поликарпова Иванка», а затем вступил в переписку с сыном Прилепина Ильей.

Эта переписка длилась со 2 января 2023 года по 3 мая 2023 года. В ходе общения ему удалось выяснить, когда Прилепин будет находиться в поселке Пионерский.

Журавкин передал информацию о местонахождении писателя Александру Пермякову* (внесен в список террористов в РФ) и дал ему указание совершить убийство Прилепина путем подрыва его автомобиля.

Установлен сообщник обвиняемого в покушении на писателя Прилепина

По версии следствия, организаторы покушения провели обучение исполнителя посредством видеозвонков в WhatsApp, снабдили его всем необходимым.

Напомним, что утром 6 мая 2023 года в поселке Пионерский Нижегородской области автомобиль, в котором находились Прилепин и его водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова* вскоре задержали и арестовали.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов