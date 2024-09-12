МВД России объявило в розыск пятерых иностранных журналистов

МВД России объявило в розыск шестерых иностранных журналистов по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

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Речь идет о журналистке итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини, о журналисте американского телеканала CNN Нике Уолше, о трех украинских журналистках Наталье Нагорной, Диане Буцко и Олесе Боровик, а также о Николасе Симоне Коннолли из немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle* (DW, признана в РФ иноагентом).

По информации REGNUM, журналисты попали в базу МД России за незаконное проникновение в Курскую область.