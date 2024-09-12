Симферополь частично остался без света

В Крыму свыше 10 тыс. человек остались без электроснабжения из-за аварии, рассказал в своем Telegram-канале первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

По его словам, без света остались семь сел в Бахчисарайском районе (свыше 2 тыс. человек), восемь сел в Симферопольском районе (1,5 тыс. человек) и частично Симферополь (6,4 тыс. человек).

Чиновник отметил, что аварийные бригады выполняют восстановительные работы.

Ранее Воронкин сообщил, что в связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение энергоснабжения в Алуште и ряде других населенных пунктов.