В Дагестане произошел крупный пожар

В Кизляре загорелось здание, расположенное на территории рыбзавода. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Открытое горение уже ликвидировано на 800 квадратных метрах. Никто не пострадал», — отмечается в сообщении.

Возгорание тушат 10 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара в Узловском районе

13 сентября в подмосковной Шатуре загорелся цех по производству мебели. Огонь распространился на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия работали 70 специалистов и 14 единиц техники, сообщили в МЧС.

12 сентября в Московской области загорелся цех по производству резино-технических изделий. Инцидент произошел в поселке Серпуховской. Пламя охватило 1,2 тысячи квадратных метров.

В четверг в Москве загорелся магазин «Смешные цены», который располагался в подвале жилого дома возле станции метро «Академическая».

Ранее произошел пожар на Московском коксогазовом заводе в городе Видное.