СК назвал сумму ущерба по делу о мошенничестве в отношении мэра Долгопрудного

По предварительной оценке, действия главы Долгопрудного Владислава Юдина нанесли ущерб бюджету округа в размере 44 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"В результате преступных действий бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 млн рублей", — говорится в сообщении.

В отношении Юдина возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Превышение должностных полномочий". Предполагается, что мужчина, будучи мэром Талдома, передал котельные города подконтрольной ему компании, не взяв за это арендную плату общей суммой 4 млн рублей.

Также, по версии следствия, Юдин поручил погасить долги за ЖКУ упомянутой фирмы за счет бюджета, в результате чего казна города лишилась еще 40 млн рублей.

Юдина задержали 12 сентября. В тот же день ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.