Глава Долгопрудного Владислав Юдин задержан за мошенничество
Тверской районный суд города Москвы сообщил, что глава Долгопрудного Владислав Юдин был задержан по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что суд приступил к рассмотрению избрания меры пресечения задержанному. Как уточнили в суде, сторона следствия настаивает на аресте. В данный момент Юдин обвиняется в правонарушениях, предусмотренных двумя статьями УК РФ — мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
«Тверской районный суд города Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный Владиславу Юдину», — сказано в сообщении суда.
Ранее был арестован замглавы управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.