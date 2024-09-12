Тверской районный суд города Москвы сообщил, что глава Долгопрудного Владислав Юдин был задержан по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что суд приступил к рассмотрению избрания меры пресечения задержанному. Как уточнили в суде, сторона следствия настаивает на аресте. В данный момент Юдин обвиняется в правонарушениях, предусмотренных двумя статьями УК РФ — мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

«Тверской районный суд города Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный Владиславу Юдину», — сказано в сообщении суда.

Ранее был арестован замглавы управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.