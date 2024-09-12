Мощный пожар возле воронежского ЖК попал на видео

В Воронеже произошел пожар у жилого массива «Олимпийский» — там загорелись пластиковые трубы, которые должны были использоваться при строительстве очистных сооружений. Об этом сообщает «Воронеж Онлайн».

Отмечается, что пламя перекинулось на траву в лесу, который растет на территории института лесной генетики. Кроме того, от горящих труб в воздух поднимается густой черный дым — поверхность труб была покрыта резиной.

В данный момент пламя погашено, на место прибыли два пожарных расчета. На тушение пожара ушло 45 минут.

В источнике также уточнили, что ранее местные жители выступали против постройки ливневых очистных сооружений на месте пожара и даже прогоняли строителей. Причина пожара пока не названа.

Ранее в Омске произошел крупный пожар в районе «Омсктрансмаша».