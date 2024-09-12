В Челябинской области женщина продала две квартиры из-за мошенников

Жительница Челябинской области стала жертвой мошенников, лишившись пяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Изначально аферисты представились женщине из Златоуста сотрудниками Пенсионного фонда и выманили код из сообщения, которое пришло ей на телефон.

"Далее звонившие представлялись сотрудниками портала Госуслуг, банка и даже правоохранительных органов. Они убедили женщину в том, что на ее имя неизвестные берут кредиты", – поделились в ведомстве.

Женщина поверила и, по требованию злоумышленников, самостоятельно взяла "зеркальные" кредиты в банках. После этого она сняла деньги и отправила их аферистам на указанные ими счета.

Позже мошенники рассказали, что кто-то якобы пытается продать две квартиры россиянки, поэтому ей необходимо первой совершить фиктивные сделки. Таким образом, женщина лишилась жилья.

Только после того, как неизвестные перестали выходить на связь, 53-летняя пострадавшая обратилась в полицию. По словам женщины, она знала о такой схеме мошенников, но думала, что это ее не коснется.