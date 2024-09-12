В Татарстане задержали главного санитарного врача

В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии республики Елену Сизову. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах региона.

«Да, действительно задержана Сизова, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан», — сказал источник агентства.

При этом он не уточнил, в чем ее подозревают. Однако, согласно информации местных СМИ, ее обвиняют в мошенничестве с госконтрактами. У СК РФ и экономической полиции Татарстана возникли вопросы к распределению тендеров центра эпидемиологии.

Напомним, что Сизова начала работать в должности главного санитарного врача с 11 ноября 2019 года.