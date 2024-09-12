Суд в Москве приговорил к 3 годам лишения свободы Юсуфа Мирашурова, обвиняемого в избиении защитника баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Вынесен приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью защитнику баскетбольной команды ЦСКА. С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил 32-летнего Юсуфа Мирашурова к 3 годам в колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.