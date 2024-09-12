Стали известны подробности о контрактах «Ленбытхима» с Минобороны РФ

Компания «Ленбытхим», гендиректор которой Денис Михайлов был задержан по делу о мошенничестве при поставках для Минобороны России, заключила с военным ведомством контракты на общую сумму более 568 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее гендиректор «Ленбытхима» был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он подозревается в хищении денег при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы. Ущерб оценивается в сумму более чем 20 миллионов рублей.

По информации Telegram-канала Shot, контракты с оборонным ведомством фирма заключала с 2008 года. Общая сумма их составила 568 миллионов 114 тысяч 165 рублей

«Через «Ленбытхим» закупались защитный крем для рук, жидкое мыло, моющие средства, крем для обуви», - отмечает канал.

Один из самых крупных заказов от Минобороны на сумму 131 миллион рублей касался как раз закупок средств для защиты рук. Компания поставила 110 тысяч защитных кремов для рук гидрофильного действия, 21,1 тысячи защитных кремов для рук гидрофобного действия, 145 тысяч восстанавливающих кремов для рук и 235 тысяч штук очищающей пасты для рук.

Также с компанией «Ленбытхим» сотрудничали Росгвардия, МЧС и другие российские ведомства, утверждает Shot.

Ранее в Краснодаре сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России был задержан генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян. Его подозревают в хищении у Министерства обороны более 7,2 миллионов рублей во время реконструкции курсантского общежития.

Также следователи возбудили уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. По версии СК, Муминджанов за взятку способствовал заключению контрактов на более чем 1,5 миллиарда рублей на поставку обмундирования.