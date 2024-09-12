ФСБ сообщила о пресечении теракта в Севастополе

В Крыму силовикам удалось пресечь подготовку диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Как отмечается, данное преступление готовился осуществить 51-летний севастополец в целях нарушения военных перевозок. Также утверждается, что мужчину завербовал сотрудник Службы безопасности Украины. Для этого был использован интернет-мессенджер.

Мужчину обязали собирать данные об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также об объектах транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что житель Севастополя 1978 года рождения был приговорен к 16 годам заключения за подготовку теракта в Крыму по заданию украинских спецслужб. Фигуранта признали виновным в совершении ряда действий. По версии ФСБ, он готовился к террористическому акту, незаконно хранил взрывчатые вещества и совершил государственную измену в форме шпионажа. Мужчину задержали осенью прошлого года.