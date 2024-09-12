В Индонезии сформировали группу по поиску пропавшей гражданки России

Группа спасателей ищет гражданку РФ, пропавшую на острове Ломбок в провинции Западная Нуса-Тенгара в Индонезии. Об этом сообщило издание Jakarta Globe.

По его информации, россиянка Александра Мордовина пропала во время одиночного восхождения на вулкан Ринджани. В поход она отправилась 30 августа. Как сообщает издание, начальник полиции Северного Ломбока Дидик Путра Кункоро подтвердил, что была сформирована поисковая группа.

"Управление национального парка Маунт-Ринджани возглавляет поисковые работы, поскольку оно хорошо знает местность и управляет ей", - приводит Jakarta Globe начальника полиции района Баян.

Издание отмечает, что по плану поисковые работы продлятся четыре дня. Если туристка не будет найдена в течение этого периода, команда проведет тщательную оценку и рассмотрит дополнительные варианты. Поиск россиянки отягощается погодными условиями, сложной местностью и возможными проблемами со связью.