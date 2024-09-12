Гендиректора «Ленбытхима» задержали за мошенничество при поставках МО

Следователи задержали гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова по делу о мошенничестве при поставке имущества для Минобороны России. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

В СК заявили, что Михайлов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В деле идет речь о хищениях денег при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, при исполнении госконтрактов на сумму более 115 миллионов рублей с АО «Военторг» Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы. Ущерб оценивается более чем в 20 миллионов рублей.

Следователи выяснили, что в собственности Михайлова и его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Петербурге, Ленинградской области и Турции, а также дорогие авто. Законность приобретения этого имущества проверяется.

В СК добавили, что проверяют на причастность к преступлению должностных лиц АО «Военторг» и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны.

Ранее следователи возбудили дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. В деле идет речь о взятке в особо крупном размере. Муминджанов ранее возглавлял Департамент ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечал за вещевое обеспечение армии.

По версии СК, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования. Речь идет о контрактах на более чем 1,5 миллиарда рублей. Обмундирование предназначалось в том числе и для участников СВО.