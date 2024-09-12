Следствие установило соучастника покушения на Прилепина

Следствие установило соучастника покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Газета.Ru

«Следствием установлен и соучастник этого преступления. Он объявлен в розыск», — говорится в материале. RT на русском

Отмечается, что во 2-ом Западном окружном военном суде 12 сентября начались слушания по уголовному делу гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в покушении на Прилепина. Lenta.ru