СК установил соучастника покушения на Захара Прилепина

Сотрудники Следственного комитета установили соучастника покушения на писателя и политика Захара Прилепина. Фигурант дела признал свою вину.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил журналист из зала суда.

— Следователи установили соучастника покушения на Захара Прилепина. Фигурант дела о покушении на Прилепина Александр Пермяков признал вину, — передает слова корреспондента ТАСС.

Покушение на писателя произошло 6 мая 2023 года. Автомобиль, в котором он находился, взорвался в Нижегородской области. В результате происшествия Прилепин получил ранения, а его спутник погиб. Следствие установило причастность к делу Александра Пермякова. Суд продлил ему арест до 15 ноября.