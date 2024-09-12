В Херсонской области осудили двух человек за планирование подрыва моста

Двое граждан осуждены на 8,5 и 5 лет лишения свободы за подготовку диверсии в Херсонской области. Как сообщили журналистам в УФСБ по региону, они планировали подрыв моста в селе Сальково. Lenta.ru

«С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил Гессу Е. В. и Мирошниченко Д. О. назначено наказание в виде восеми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима соответственно», - сказано в сообщении. ТАСС

11 сентября сообщалось, что в Челябинской области ФСБ задержала россиянина за призывы к террористическим действиям. ФедералПресс