Более 400 мигрантов задержаны во время обыска в одном из хостелов на юго-западе Москвы, их проверят на законность пребывания в РФ.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского ГСУ СК России.

"На объекте установлено 439 иностранных граждан. Указанные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, обыски и задержания в хостеле на Профсоюзной улице были проведены в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ). Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение московского СК для проведения следственных действий, отметили в главке.