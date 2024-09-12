Задержанного на СВО мужа Блиновской допросили

Мужа блогера Елены Блиновской предпринимателя Алексея, которого задержали в воинской части в зоне спецоперации, отпустили после допроса. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

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По его данным, правоохранители общались с Блиновским по поводу его неявки к следователю в Москве. Алексей проходит соучастником по делу своей жены о неуплате налогов на крупную сумму. Предпринимателю запретили покидать регион, где ведется расследование. Однако муж «королевы марафонов» уехал воевать на СВО, после чего его объявили в розыск. После допроса Блиновский вернется на фронт и продолжит служить в ДНР, следует из публикации.

Утром 12 сентября в СМИ распространилась информация, что Блиновского задержали в воинской части на Южнодонецком направлении. Сотрудники правопорядка якобы вывели его в наручниках и отправили на допрос. Командование воинской части до последнего отстаивало его право на прохождение службы, но это не помогло.

Мужа Блиновской задержали в зоне СВО

6 сентября стало известно, что муж «королевы марафонов» полностью погасил свои долги перед налоговой. С конца июля на нем был долг в 40 тысяч рублей. При этом долг самой Блиновской составляет более 1,2 миллиарда рублей.