В Омске загорелся танковый завод

Пожар произошел на заводе «Омсктрансмаш» в Омске. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По его словам, возгорание произошло на крыше одного из цехов во время ремонта. Сейчас на месте работают специалисты. Подробности инцидента уточняются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Омсктрансмаш», загорелся кровельный материал. Инцидент не отразится на работе предприятия. Прибывшие на место спасатели ведут работу по ликвидации пожара.

Как пишет NGS55.ru со ссылкой на региональное МЧС, информация о возгорании поступила в экстренные службы 12:55 по местному времени (9:55 мск). Судя по публикациям в социальных сетях, дым от пожара видно во многих частях города. Предприятие относится к оборонно-промышленному комплексу: там производят танки и тяжелые огнеметные системы (ТОС).

Напомним, что в конце августа пожар произошел на территории Казанского авиазавода имени Горбунова. Возгорание произошло в выкупленном частными предпринимателями здании — в загоревшемся строении находились базы металлопроката и компания по аренде мебели.