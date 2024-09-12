В Мурманске и Апатитах временно закрыли аэропорты

В аэропортах Мурманска и Апатитов введены временные ограничения. Об этом в Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Они действуют с 9:35 мск.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — добавил он.

Напомним, что 11 сентября работу аэропортов также приостанавливали — утром ограничения на прием и выпуск воздушных судов сперва ввели в воздушной гавани Мурманска, а после и в аэропорту Апатитов. Их сняли в 16:00 мск. Как заявлял губернатор Мурманской области Андрей Чибис, причиной стал налет беспилотников противника. В результате российским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить все три дрона.