Стрелявшему из автомата в Москве блогеру предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в покушении на убийство мужчине, который устроил стрельбу возле бара на юго-западе Москвы.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского ГСУ СК.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений). <…> Следователями москоского СК с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате СК России.

11 сентября мужчина поругался с охранником и посетителями одного из ночных заведений на юго-западе Москвы. В ходе конфликта он не менее 10 раз выстрелил в сторону людей, однако довести свой преступный умысел до конца не сумел, поскольку потерпевшие смогли покинуть зону обстрела и укрыться в безопасном месте. Стрелявшим оказался блогер Артур Машурян. Стрельбу он открыл из автомата Калашникова (АК-74).

В ГСУ СК добавили ТАСС, что конфликт начался из-за нарушения обвиняемым внутренних правил заведения.