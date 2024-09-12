Российский турист выжил после удара молнии в Грузии

Молния ударила в российского туриста из Самары на пирсе в грузинском Батуми. Как сообщает Telegram-канал Shot, 32-летний Павел Смирнов чудом выжил и почти не получил травм.

Мужчина приехал в Грузию вместе с друзьями и братом на отдых. Вчера вечером, 11 сентября, они собрались на пирсе, чтобы записать ролик под музыку «Нейромонаха Феофана» и полюбоваться закатом. В момент съемки видео они услышали грохот — в Павла попала молния. Он упал на землю, а одежда на теле разорвалась и загорелась.

Молния поразила четырех человек в парке «Патриот»

На место происшествия экстренно приехали врачи скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу. У него выявили ожоги на животе, спине и ногах. Медики удивлены тому, что Смирнов все еще жив и не получил серьезных травм. Сейчас российский турист находится в республиканской больнице Батуми.