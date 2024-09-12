В Охотском море пропала лодка с тремя рыбаками

На юге Сахалина спасатели ищут трех мужчин, которые вышли в Охотское море на лодке и пропали. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Трое рыбаков отправились на небольшой лодке в Охотское море через протоку озера Птичье в районе Корсаковского городского округа Сахалинской области 11 сентября.

По данным «АСТВ», с ними были еще два человека на отдельной резиновой лодке, оснащенной подвесным мотором. Вместе они собирались рыбачить. Однако в связи с поломкой люди на резиновой лодке вернулись на берег, а второе судно с тремя мужчинами пропало.

В лодке находились трое местных жителей 31, 38 и 50 лет. Проводится поисково-спасательная операция, обстоятельства произошедшего устанавливает транспортная прокуратура.

До этого сообщалось, что на Камчатке подняли авиацию МЧС для поиска двоих мужчин и 15-летнего подростка, пропавших в Охотском море. Семья из трех человек — двое мужчин и 15-летний подросток — вышли в Охотское море на лодке, чтобы совершить переход по маршруту мыс Перовского — остров Сахалин. Их местонахождение до настоящего момента неизвестно. Предположительно, судно могло вынести течением к берегам Камчатки.