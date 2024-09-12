Мужа Блиновской задержали в зоне СВО

Telegram-канал Mash сообщает, что мужа блогера Елены Блиновской Алексея задержали в воинской части на Южнодонецком направлении. По данным Mash, сотрудники правоохранительных органов вывели его оттуда в наручниках и отвезли на допрос.

Как рассказали Mash сослуживцы Блиновского, командование отстаивало его право на воинскую службу, но это не помогло. Telegram-канал отмечает, что ранее Блиновский сменил адвоката.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей.

Муж Блиновской объявлен в розыск

Сначала Блиновской назначили домашний арест, но позже меру пресечения ужесточили, отправив ее в изолятор. Фигурантом дела также стал муж блогера. В последнее время он находился в зоне СВО. В конце июня в базе МВД появилась информация, что он объявлен в розыск по статье уголовного кодекса. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что розыск связан с неявкой к следователю по уголовному делу о неуплате налогов.

Mash отмечает, что Блиновский присоединился к армии в качестве добровольца и сначала служил под Красногоровкой в штурмовом подразделении, а затем отправился под село Урожайное в составе стрелкового полка.