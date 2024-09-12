Танкер столкнулся с железнодорожным мостом на Волге в Костроме. Как сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел с судном, следовавшим из Татарстана в Ярославль, на перегоне железнодорожной станции Кострома — Новая — Каримово. Задержек в движении по железнодорожному мосту нет, розлива топлива не допущено. Следователи проводят проверку, причиненный ущерб устанавливается.

Как сообщает «СМИ44» со ссылкой на Северную железную дорогу, танкер прошел в пролет, не предназначенный для грузовых судов, в результате задев перекрытие моста рубкой. Судно принадлежит компании «Волга-Транс» из Самары и в момент происшествия передвигалось пустым.