Экс-глава Минздрава Приангарья получил 18 лет строгого режима

Кировский районный суд Иркутска приговорил экс-министра здравоохранения региона Якова Сандакова к 18 годам строгого режима, передает ТАСС. Бывшего чиновника судили за превышение должностных полномочий и мошенничество.

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Помимо этого, Сандакову придется заплатить штраф в размере 80 млн рублей. Он также лишен права занимать определенные должности в ближайшие 15 лет.

По данным следствия, в декабре 2021-го Сандаков получил от руководителя подведомственной Минздраву организации 1 млн рублей за назначение определенного лица на должность главврача. Спустя несколько месяцев осужденный получил от одной компании вознаграждение за преимущество при проведении аукциона по закупке медоборудования. Отмечается, что для легализации незаконно полученных средств экс-министр провел несколько процедур по купле-продаже ценных бумаг и приобрел квартиру в Москве.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о получении крупной взятки. Мужчина не признал свою вину.

По версии следствия, он руководил департаментом Минобороны, где способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставки обмундирования, в том числе в зону СВО, на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он незаконно обогатился на общую сумму более 20 млн рублей.