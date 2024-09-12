Сотни студентов бизнес-курсов Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО

Порядка 355 учащихся бизнес-курсов блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, направили в суд ходатайство с просьбой отпустить бизнес-стренера из СИЗО под личное поручительство. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Шабутдинов ранее не судим, скрываться не намерен, все паспорта выдал следствию. Стороной защиты представлено около 355 ходатайств о личном поручительстве студентов курсов, в которых последние ручались за правомерное поведение Шабутдинова", - сказано в постановлении Мосгорсуда по жалобе староны защиты на арест блогера.

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Суд при этом не согласился с доводами адвокатов и оставил бизнес-тренера под стражей.

Ранее сообщалось, что МВД считает Шабутдинова причастным к более чем 90 эпизодам мошенничества. Все они квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). По версии следствия, блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. Вину он не признает. Был наложен обеспечительный арест на его счета, имущество и имущество его сообщника на общую сумму до 100 млн рублей.

Вторым обвиняемым является директор принадлежавшего Шабутдинову "Like центра" Василий Алексеев. Он скрылся за пределами России и объявлен в розыск.