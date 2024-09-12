В Конотопе сложилась критическая ситуация с электроснабжением после взрывов

Критическая ситуация с электроснабжением сложилась в городе Конотопе на севере Украины из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате взрывов. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин.

"Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения", - написал он в своем Telegram-канале.

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По словам мэра, невозможно спрогнозировать, когда электроснабжение будет восстановлено. В связи с этим также наблюдаются проблемы с водоснабжением.

В ночь на четверг украинские СМИ сообщали, что в городе после взрывов пропал свет.