"Ъ": обвиняемого в покушении на Руссо Эльдукаева подозревают в двух убийствах

Следователь ГСУ СКР предъявил борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву обвинение в присутствии четырех адвокатов в СИЗО. Об этом пишет "Коммерсант".

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Ему вменяют два убийства и два покушения на них, часть из которых относилась к 1996 году. Тогда, по версии следствия между руководителем фирмы "Зар" Таиром Гуршумовым и гендиректором ТОО КБФ АСТ Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на территории Черкизовского рынка, произошел конфликт из-за распределения прибыли. Отмечается, что Исмаилов обратился к Эльдукаеву, который, как считает следствие возглавлял его охрану.

Отмечается, что Эльдукаев нашел киллера, который в декабре 1996 года убил Таира Гуршумова и ранил его брата Тальмана Гуршумова. Также Эльдукаева обвиняют в участии в покушении в 2004 году на певца Авраама Руссо. По версии следствия, тогда киллер за $100 тыс расстрелял автомобиль певца и убил его охранника. Сам Эльдукаев отрицает причастность к этим преступлением, утверждая, что он никогда не состоял в охране Исмаилова и был знаком с ним через третьих лиц.

4 сентября главное следственное управление Следственного комитета России частично прекратило уголовное преследование Тархана Эльдукаева. Защита Эльдукаева настаивает на полном закрытии дела. Обвиняемый направил следствию ходатайство о том, что заключил с Министерством обороны контракт для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Эльдукаев готов отправиться в зону конфликта "вместе с отрядом из двух десятков родственников и знакомых".